Комитет Палаты конгресса США поддержал санкции против трубы РФ - Коболев

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Среда, 26 июня 2019, 23:33

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, решение комитета значительно повышает шансы принятия проекта закона о санкциях против РФ самой Палатой представителей.

"Учитывая единогласную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе", - выразил надежду Коболев.

Он также отметил, что от санкций США пострадают политические газопроводные проекты Кремля, в частности, Nord Stream - 2.

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Украинская правда

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Темы: США санкции Росcия


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