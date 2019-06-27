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Європейські ігри: Українці завоювали ще три медалі

Четвер, 27 червня 2019, 01:31

Шостий день Європейських ігор-2019, які проходять у Мінську, приніс Україні три медалі - 2 срібні та 1 бронзову. Загалом в активі української збірної 22 нагороди (5 золотих, 10 срібних та 7 бронзових).

Про це повідомляє видання SportArena.

Зазначається, що 26 червня "срібло" виграла українська байдарка-двійка Олег Кухарик і Олександр Сиромятніков - українці фінішували другими на дистанції 1000 м. 

Ще одну срібну нагороду здобула каное-двійка Юрій Вандюк / Андрій Рибачок - вони показали другий час на дистанції 1000 м.

"Бронза" - в активі борця вільного стилю Олександра Хоцяновського (вагова категорія до 125 кг).

Після шести змагальних днів українська збірна з 22 нагородами посідає 5-те місце у медальному заліку.

Європейські ігри проходять в Мінську з 21 по 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Теми: спорт
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