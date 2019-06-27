Европейские игры: Украинцы завоевали еще три медали

Шестой день Европейских игр-2019, которые проходят в Минске, принес Украине три медали - 2 серебряные и 1 бронзовую. Всего в активе украинской сборной 22 награды (5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых).

Об этом сообщает издание SportArena.

Отмечается, что 26 июня "серебро" выиграла украинская байдарка-двойка Олег Кухарик и Александр Сыромятников - украинцы финишировали вторыми на дистанции 1000 м.

Еще одну серебряную награду завоевала каноэ-двойка Юрий Вандюк / Андрей Рыбачок - они показали второе время на дистанции 1000 м.

"Бронза" - в активе борца вольного стиля Александра Хоцяновского (весовая категория до 125 кг).

После шести дней соревнований украинская сборная с 22 наградами занимает 5-е место в медальном зачете.

Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.