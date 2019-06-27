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Facebook вперше надасть дані про підозрюваних у використанні мови ненависті

Четвер, 27 червня 2019, 01:58

Компанія Facebook уперше в своїй історії погодилася передати суду ідентифікаційні дані французьких користувачів, які підозрюються у висловленні ненависті на їхній онлайн-платформі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Седрік О, передає Reuters.

Рішення найбільшої соцмережі ухвалено після зустрічей між Цукербергом і Макроном.

"Президент Франції хоче взяти на себе провідну роль на світовому рівні щодо регулювання мови ворожнечі та поширення неправдивої інформації в Інтернеті", - пише агентство.

Поки що Facebook співпрацює з французьким правосуддям у справах, пов'язаних з терористичними актами та насильницькими діями, передаючи IP-адреси та інші ідентифікаційні дані підозрюваних осіб французьким суддям, які офіційно вимагали цього.

Після зустрічі між керівником із глобальних справ Facebook Ніком Клегом та Седріком О минулого тижня компанія розширила цю співпрацю на сферу висловлювання ненависті онлайн.

"Це величезна новина, це означає, що судовий процес зможе працювати нормально. Це дійсно дуже важливо, вони роблять це лише для Франції", - сказав глава МЗС Франції в інтерв'ю Reuters.

Зазначається, що з моменту призначення на посаду міністра закордонних справ Франції у березні, Седрік О зробив боротьбу з мовою ненависті в Інтернеті одним із ключових пріоритетів.

Теми: facebookФранція
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