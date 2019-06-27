Facebook впервые предоставит данные о подозреваемых в использовании языка ненависти

Компания Facebook впервые в своей истории согласилась передать суду идентификационные данные французских пользователей, которые подозреваются в высказывании ненависти на их онлайн-платформе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Седрик О, передает Reuters.

Решение крупнейшей соцсети принято после встреч между Цукербергом и Макроном.

"Президент Франции хочет взять на себя ведущую роль на мировом уровне по регулированию языка вражды и распространения ложной информации в Интернете", - пишет агентство.

Пока Facebook сотрудничает с французским правосудием по делам, связанным с террористическими актами и насильственными действиями, передавая IP-адреса и другие идентификационные данные подозреваемых французским судьям, которые официально требовали этого.

После встречи между руководителем из глобальных дел Facebook Ником Клеггом и Седриком О на прошлой недели компания расширила это сотрудничество на сферу высказывания ненависти онлайн.

"Это огромная новость, это означает, что судебный процесс сможет работать нормально. Это действительно очень важно, они делают это только для Франции", - сказал глава МИД Франции в интервью Reuters.

Отмечается, что с момента назначения на должность министра иностранных дел Франции в марте, Седрик О сделал борьбу с языком ненависти в Интернете одним из ключевых приоритетов.