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У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік - ЗМІ

Четвер, 27 червня 2019, 03:48

Федеральне авіаційне управління США виявило нове джерело ризику у літаках Boeing 737 MAX. Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється.

Про це повідомляє Reuters.

"Недолік виявили під час тестування на симуляторі минулого тижня. Поки не ясно, чи можна вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, чи ситуація вимагатиме більш складних апаратних виправлень", - пише агентство.

Зазначається, що через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX не відбудеться щонайменше до 8 липня.

На аналіз результатів тестів Федеральне авіаційне управління витратить близько двох-трьох тижнів. Тільки після цього лайнер можуть повернути в експлуатацію в США.

Нагадаємо:

  • Понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing вимагаючи компенсацію за приховування недоліків програмного забезпечення літаків 737 Max.
  • У жовтні 2018 року літак Boeing 737 Max 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб.
  • Після цих інцидентів майже всі країни запровадили заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаСША
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