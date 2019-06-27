У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік - ЗМІ

Федеральне авіаційне управління США виявило нове джерело ризику у літаках Boeing 737 MAX. Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється.

Про це повідомляє Reuters.

"Недолік виявили під час тестування на симуляторі минулого тижня. Поки не ясно, чи можна вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, чи ситуація вимагатиме більш складних апаратних виправлень", - пише агентство.

Зазначається, що через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX не відбудеться щонайменше до 8 липня.

На аналіз результатів тестів Федеральне авіаційне управління витратить близько двох-трьох тижнів. Тільки після цього лайнер можуть повернути в експлуатацію в США.

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