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В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток - СМИ

Четверг, 27 июня 2019, 03:48

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Об этом сообщает Reuters.

"Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Отмечается, что из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не состоится как минимум до 8 июля.

На анализ результатов тестов Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. Только после этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

Напомним:

  • Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max.
  • В октябре 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. А в марте 2019 года в результате катастрофы самолета Boeing 737 Max в Эфиопии погибли 157 человек.
  • После этих инцидентов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.

Темы: авиаСША
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