В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток - СМИ

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Об этом сообщает Reuters.

"Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Отмечается, что из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не состоится как минимум до 8 июля.

На анализ результатов тестов Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. Только после этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

Напомним: