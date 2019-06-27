ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є поранені

Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 7 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 червня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 24 рази обстріляли позиції ОС: поблизу Старогнатівки, у районі Широкиного, біля Кам'янки, околиці Богданівки, поблизу Павлополя, Авдіївки та Пісок, у районі Новоселівки Другої, неподалік Опитного, околиці Красногорівки, біля Мар'їнки та Талаківки, у районі Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 15 разів: у районі Луганського, околиці Кримського та Новолуганська, поблизу Зайцевого та Гладосового, околиці Травневого та Катеринівки, у районі Південного.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Опитного - з озброєння БМП; околиці Старогнатівки - з артилерійських систем калібру 152 мм", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС були обстріляні вісім разів:неподалік н.п. Хутір Вільний - з мінометів калібру 82 мм; поблизу Золотого-4 - з гранатометів різних систем; околиці Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У районі Луганського - з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Оріхового - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.