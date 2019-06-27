ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 7 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 июня.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 24 раза обстреляли позиции ОС: вблизи Старогнатовки, в районе Широкиного, возле Каменки, окрестности Богдановки, возле Павлополя, Авдеевки и Песок, в районе Новоселовки Второй, неподалеку Опытного, окрестности Красногоровки, возле Марьинки и Талаковки, в районе Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 15 раз: в районе Луганского, окрестности Крымского и Новолуганскоего, возле Зайцевого и Гладосового, окрестности Майского и Катериновки, в районе Южного.

По данным разведки, 25 июня двух оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Опытного - из вооружения БМП; окраины Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм", - говорится в отчете.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС были обстреляны восемь раз: неподалеку н.п. Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм; возле Золотого-4 - из гранатометов различных систем; окраины Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе Луганского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Орехового - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.