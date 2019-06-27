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Підкуп виборців: Суд відсторонив мера Василькова з посади

Четвер, 27 червня 2019, 09:27

Міського голову Василькова, що на Київщині, Володимира Сабадаша суд відсторонив від посади за підкуп виборців.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Відзначається, що таке рішення суд виніс 26 червня.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе, у квітні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у президенти під виглядом міської бюджетної програми "Турбота", де людям роздавали по тисячі гривень.

"Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення міського голови Василькова Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіваємося, це стане хорошою превенцією від порушення закону для всіх інших осіб на цих виборах", - сказав Цуцкірідзе.

Суд обрав підозрюваному  запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, Сабадаш не повинен залишати межі міста, а також мусить повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками.

Відзначається, що Сабадашу повідомили про підозру за трьома статтями ч. 3 ст. 27 (організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

Сабадаш повідомив, що оскаржуватиме рішення суду.

"Звичайно, я подам апеляцію на відповідні ухвали, тому що підстави для їх застосування відсутні", - написав Сабадаш у Facebook. 

Нагадаємо: 

  • У квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про підкуп виборців у Василькові допитують понад 1,5 тисячі осіб.

Українська правда
Теми: Васильківпідкупмісцева влада
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