Экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду, избили

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Четверг, 27 июня 2019, 09:31

Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по 160 округу, избили ночью.

Об этом сообщают его близкие и полиция.

Как сообщает полиция Сумской области, около часа ночи, когда мужчина возвращался домой, на него напали неизвестные и причинили ему тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Елена Сердюк в Facebook выложила фотографию избитого политика и связала избиение с тем. что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу.

Она обвиняет Игоря Молотка в причастности к покушению на убийство: "Есть подозреваемые. Я подозреваю только одного – Молотка"

"Покаещенардеп Игорь Молоток не нашел другого способа борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его!", – заявила Сердюк и призвала начальника Нацполиции области Николая Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападавших и заказчика.

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Темы: Сумская область виборы


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