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Экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду, избили

Четверг, 27 июня 2019, 09:31
Экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду, избили
Fb Олена Сердюк

Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по 160 округу, избили ночью.

Об этом сообщают его близкие и полиция.

Как сообщает полиция Сумской области, около часа ночи, когда мужчина возвращался домой, на него напали неизвестные и причинили ему тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Елена Сердюк в Facebook выложила фотографию избитого политика и связала избиение с тем. что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу.

Она обвиняет Игоря Молотка в причастности к покушению на убийство: "Есть подозреваемые. Я подозреваю только одного – Молотка"

"Покаещенардеп Игорь Молоток не нашел другого способа борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его!", – заявила Сердюк и призвала начальника Нацполиции области Николая Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападавших и заказчика.

Позже лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что у Артема Семенихина – открытая черепно-мозговая травма.

Всеукраинское объединение "Свобода" расценивает нападение на Семенихина как "политическую расправу" и требует от правоохранителей объективного и скорейшего расследования с наказанием виновных.

Читайте также: "Битва за Конотоп. Почему мэр-националист не выстоял в борьбе со старыми порядками"

Напомним:

  • Артем Семенихин был городским главой Конотопа в 2015-2018 годах.
  • В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на востоке Украины.

Темы: Сумская областьвиборы
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