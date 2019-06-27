Зеленський змінив комісію, яка обере нового директора ДБР

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким визнав склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний документ №457/2019 опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Зеленський включив до складу комісії:

Оксану Квашу, яка, за даними Офісу президента, є провідним науковим співробітником відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою); Олександра Костенка, який є завідувачем відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (за згодою); Віктора Кощинця – начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (за згодою).

Разом з тим президент увільнив від виконання обов’язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань Р. Майданика, В. Самохвалова і Т. Сліпачук.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня опублікування, 27 червня.

Прес-служба офісу президента у Facebook додала, що з огляду на це, указ президента від 27 лютого 2016 року №69 "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань" втратив чинність.

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