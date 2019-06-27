Зеленский сменил комиссию, которая должна избрать нового директора ГБР

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Четверг, 27 июня 2019, 11:06

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий документ №457/2019 опубликован на сайте главы государства.

В частности, Зеленский включил в состав комиссии:

  1. Оксану Квашу, которая, по данным Офиса президента, является ведущим научным сотрудником отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию);
  2. Александра Костенко, который является заведующим отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию);
  3. Виктора Кощинца - начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (по согласию).

Вместе с тем президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований Р. Майданика, В. Самохвалова и Т. Слипачук.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования, 27 июня.

Пресс-служба офиса президента в Facebook добавила, что в связи с этим, указ президента от 27 февраля 2016 года №69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" утратил силу.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Напомним:

  • 16 ноября 2017 года директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.
  • 22 ноября 2017 года действующий в то время президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

Украинская правда

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Темы: Зеленский кадры ГБР


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