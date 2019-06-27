Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий документ №457/2019 опубликован на сайте главы государства.

В частности, Зеленский включил в состав комиссии:

Оксану Квашу, которая, по данным Офиса президента, является ведущим научным сотрудником отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию); Александра Костенко, который является заведующим отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию); Виктора Кощинца - начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (по согласию).

Вместе с тем президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований Р. Майданика, В. Самохвалова и Т. Слипачук.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования, 27 июня.

Пресс-служба офиса президента в Facebook добавила, что в связи с этим, указ президента от 27 февраля 2016 года №69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" утратил силу.

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