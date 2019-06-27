Половина українців не читали Конституції, але вважають, що її треба переписати

47% українців взагалі не читали текст Конституції, але при цьому 67% вважають, що основний закон України необхідно змінювати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова для Центру політико-правових реформ 13-20 червня.

Окремі розділи Конституції читали 32%.

Соціологи відзначають, що фактично такі самі дані були й у 2015 році: 50% українців Конституцію не читали, а 33% – читали окремі підрозділи.

З усіма розділами основного закону знайомі лише 11% населення (у 2015 році – 12%).

Із тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина (як і у 2015 році) робила це для того, аби знати свої права.

Майже половина опитаних (46%) знає, що за Конституцією носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ, тоді як 34% вважає, що таким суб’єктом є президент, 8% не змогли дати відповідь на це запитання.

Як і у 2015 році, переважна більшість опитаних (58%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод людини, і лише 17% вважають, що вона має встановлювати обов’язки для громадянина.

Серед більшості опитаних зберігається переконання, що вищі органи державної влади та посадовці постійно (38%) або часто (43%) порушують Конституцію.

60% опитаних впевнені, що порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов і лише 11% допускають, що орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству (на Донбасі так вважають 31%).

"Якщо порівняти з 2015 роком, то істотно зріс – з 11% до 18,5% – відсоток тих, хто вважає, що орган влади може порушити Конституцію, якщо, на його думку, певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства. Відповідно, на 14% зменшилася кількість тих, хто проти порушення Конституції за будь-яких умов", - відзначають соціологи.

Наразі 67% опитаних вважає, що Конституцію необхідно змінювати. При цьому 35% вважають це нагальним питанням (у 2015 році – 28%), а 32% (39% у 2015 році) певні, що такі зміни потрібні, але не зараз, а лише після стабілізації ситуації в країні.

Лише 12% не бачать потреби в зміні Конституції, а 20% не сформували певної думки.

У разі ухвалення нової Конституції найкращим способом її затвердження громадяни вважають Всеукраїнський референдум (41%), ще 24% – спеціально обраний для цього орган, а 19% – Верховну Раду.

У 2019 році зросла довіра до Конституційного суду: з 10% у 2015 році до 22%. Проте досі не довіряють КС 56% громадян (у 2015 році – 68%).

Опитування проходило 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей) серед 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.