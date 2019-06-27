Половина украинцев не читали Конституцию, но считают, что ее надо переписать

47% украинцев вообще не читали текст Конституции, но при этом 67% считают, что основной закон Украины необходимо менять.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для Центра политико-правовых реформ 13-20 июня.

Отдельные разделы Конституции читали 32%.

Социологи отмечают, что фактически такие же данные были и в 2015 году: 50% украинцев Конституцию не читали, а 33% – читали отдельные разделы.

Со всеми разделами основного закона знакомы лишь 11% населения (в 2015 году – 12%).

Из тех, кто знакомился с содержанием Конституции, половина (как и в 2015 году) делала это для того, чтобы знать свои права.

Почти половина опрошенных (46%) знает, что по Конституции носителем суверенитета и источником власти в стране является народ, тогда как 34% считают, что таким субъектом является президент, 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Как и в 2015 году, подавляющее большинство опрошенных (58%) рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод человека, и только 17% считают, что она должна устанавливать обязанности для гражданина.

Среди большинства опрошенных сохраняется убеждение, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно (38%) или часто (43%) нарушают Конституцию.

60% опрошенных уверены, что нарушения Конституции недопустимо при любых условиях и лишь 11% допускают, что орган власти может нарушить Конституцию, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу (на Донбассе так считают 31%).

"Если сравнить с 2015 годом, то существенно вырос – с 11% до 18,5% – процент тех, кто считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное положение Конституции не отвечает интересам общества. Соответственно, на 14% уменьшилось количество тех, кто против нарушения Конституции при любых условиях", - отмечают социологи.

Сейчас 67% опрошенных считает, что Конституцию необходимо менять. При этом 35% считают это актуальным вопросам (в 2015 году – 28%), а 32% (39% в 2015 году) уверены, что такие изменения нужны, но не сейчас, а только после стабилизации ситуации в стране.

Только 12% не видят необходимости в изменении Конституции, а 20% не сформировали определенного мнения.

В случае принятия новой Конституции лучшим способом ее утверждения граждане считают Всеукраинский референдум (41%), еще 24% – специально избранный для этого орган, а 19% – Верховную Раду.

В 2019 году возросло доверие к Конституционному суду с 10% в 2015 году до 22%. Однако до сих пор не доверяют КС 56% граждан (в 2015 году – 68%).

Опрос проходил 13 по 20 июня во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.