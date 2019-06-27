Зеленський призначив керівника Антитерористичного центру при СБУ

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Четвер, 27 червня 2019, 11:38

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Відповідні укази президента №462 і №463 від 26 червня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Баранецького Руслана Федоровича – першого заступника голови Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.", - сказано зокрема в другому документі.

Іншими указами Зеленський звільнив з посад трьох начальників департаментів СБУ – Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка.

Згідно з даними з відкритих джерел, Баранецький має військове звання генерал-майора, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Українська правда

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Теми: СБУ Зеленський


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