Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ

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Четверг, 27 июня 2019, 11:38

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы президента №462 и №463 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - говорится в частности во втором документе.

Другими указами Зеленский освободил от должностей трех начальников департаментов СБУ - Александра Климчука, Данила Доценко и Максима Емельяненко.

Согласно данным из открытых источников, Баранецкий имеет воинское звание генерал-майора, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Украинская правда

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Темы: СБУ Зеленский


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