Зеленський і Порошенко опинилися по різні боки рейтингу довіри

Президенту Володимиру Зеленському цілком або скоріше довіряють 63% українців, найбільше в Україні не довіряють екс-президенту Петру Порошенку - 81% опитаних.

Про це свідчать дані опитування від 12 до 20 червня соціологічної групи "Рейтинг".

Президенту довіряє найбільший відсоток опитаних – 63%, не довіряють Зеленському - 25% опитаних. Наступний у рейтингу довіри співак Святослав Вакарчук, якому довіряють 24%, не довіряють Вакарчуку – 57%.

Очільнику "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку довіряють 22%, не довіряють – 62%, главі "Сили і честі" Ігорю Смешку – 21% і 49% відповідно, представнику "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойку – 21% і 62%, лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 19% і 74%, прем’єр-міністру Володимиру Гройсману – 19% і 72%, главі "Самопомочі" Андрію Садовому – 14% і 65%.

Найбільше респонденти не довіряють екс-президенту Петру Порошенку – 81% опитаних, лише 14% сказали, що скоріше довіряють Порошенку, очільнику "Радикальної партії" Олегу Ляшку не вірять 80% опитаних, а 12% вірять, Міхеїлу Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну з поновленим громадянством довіряють 11% респондентів, а 75% - ні.

Опитування проводилося з 12 по 20 червня серед 6000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%.