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Зеленский и Порошенко оказались по разные стороны рейтинга доверия

Четверг, 27 июня 2019, 11:55

Президенту Владимиру Зеленскому полностью или скорее доверяют 63% украинцев, больше всего в Украине не доверяют экс-президенту Петру Порошенко - 81% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса от 12 до 20 июня социологической группы "Рейтинг".

Президенту доверяет наибольший процент опрошенных - 63%, не доверяют Зеленскому - 25% опрошенных. Следующий в рейтинге доверия певец Святослав Вакарчук, которому доверяют 24% украинцев, не доверяют Вакарчуку - 57%.

 

Руководителю "Гражданской позиции" Анатолию Гриценку доверяют 22%, не доверяют - 62%, главе "Силы и чести" Игорю Смешко - 21% и 49% соответственно, представителю "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко - 21% и 62%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 19% и 74%, премьер-министру Владимиру Гройсману - 19% и 72%, главе "Самопомочи" Андрею Садовому - 14% и 65%.

Больше всего респонденты не доверяют экс-президенту Петру Порошенко - 81% опрошенных, лишь 14% сказали, что скорее доверяют Порошенко, главе "Радикальной партии" Олегу Ляшко не верят 80% опрошенных, а 12% верят, Михеилу Саакашвили, который недавно вернулся в Украину с возобновленным гражданством, доверяют 11% респондентов, а 75% - нет.

Опрос проводился с 12 по 20 июня среди 6000 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийсоциологиярейтингопрос
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