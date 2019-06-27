П'ятниця буде шквальною, температура впаде

Найближчої доби, 28 червня, в Україну прийде нестійка погода з опадами і відчутним зниженням температури.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Характер погоди зміниться: відчутно знизиться температура вночі до 11-16°, вдень до 18-23°; на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°.

Вночі в південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Сумській областях, вдень в Україні, крім півдня та заходу, пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви і шквали 15-20 м/с.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-16°, вдень 18-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 28 червня найвища температура вдень була 33,5 в 1961 році, найнижча вночі 8,8 в 1894р.

На 29 червня синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів, лише в північних, східних і центральних областях вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, в Карпатах, місцями на сході і північному сході країни 4-9°, вдень 17-22°.

У Києві в суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.

27 червня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 25-26°, в Дніпрі в межах Києва 25°.