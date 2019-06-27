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Пятница будет шквальной, температура упадет

Четверг, 27 июня 2019, 12:26

В ближайшие сутки, 28 июня, в Украину придет неустойчивая погода с осадками и ощутимым понижением температуры.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Характер погоды изменится: ощутимо снизится температура ночью до 11-16°, днем до 18-23°; на юге и востоке страны ночью до 15-20°, днем до 24-29°.

Ночью в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, днем в Украине, кроме юга и запада, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-16°, днем 18-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 28 июня самая высокая температура днем была 33,5 в 1961 году, самая низкая ночью 8,8 в 1894г.

На 29 июня синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, лишь в северных, восточных и центральных областях днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в Карпатах, местами на востоке и северо-востоке страны 4-9°, днем 17-22°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 19-21°.

27 июня в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-26°, в Днепре в пределах Киева 25°.

Темы: погода
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