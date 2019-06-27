Продаж квитків на популярні поїзди відкриватимуть раніше, ніж за 45 днів

"Укрзалізниця" збільшила строк попереднього продажу квитків на низку поїздів із 45 до 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Квитки на низку поїздів пасажири можуть придбати за 60 днів до дати відправлення вже з 8 липня", - йдеться в оголошенні.

Послугу запроваджують для популярних напрямків внутрішнього та міжнародного сполучення.

Вона поширюється на всіх потяги категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїзди міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Послуга доступна на такі поїзди:

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 7/8 Київ — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Харків — Одеса;

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одеса — Львів, Рахів, Пшемисль;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 51/52 Львів — Вроцлав;

№ 63/64 Харків — Київ;

№ 67/68 Київ — Варшава;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 89/90 Львів — Пшемисль;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 106/105 Одеса — Київ;

№ 117/118 Київ — Чернівці;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 749/750 Івано-Франківськ — Київ.

Продаж квитків за 60 днів поширюється і на міжнародні безпересадкові вагони:

№ 25/382 РІЦ Київ — Кошице, що курсує у складах поїздів 81/8861-8862/108/30;

№ 21/431, 22/432 Київ — Відень, які курсують у складах поїздів 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;

№ 24/350 Київ — Вроцлав, який курсує у складах поїздів 749/51-52/750;

№ 24/470 Київ — Бухарест, що курсує у складах поїздів 117/959/381-380/960/118.

В "Укрзалізниці" попереджають, що попередній продаж проїзних документів на всі інші потяги внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті — за 30 діб до відправлення поїзда.

Попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда, додають у прес-службі.