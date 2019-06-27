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Продаж квитків на популярні поїзди відкриватимуть раніше, ніж за 45 днів

Четвер, 27 червня 2019, 12:59

"Укрзалізниця" збільшила строк попереднього продажу квитків на низку поїздів із 45 до 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Квитки на низку поїздів пасажири можуть придбати за 60 днів до дати відправлення вже з 8 липня", - йдеться в оголошенні.

Послугу запроваджують для популярних напрямків внутрішнього та міжнародного сполучення.

Вона поширюється на всіх потяги категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 10/9 Київ — Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїзди міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця". 

Послуга доступна на такі поїзди:

  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 7/8 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Харків — Одеса;
  • № 12/11 Київ — Новоолексіївка;
  • № 12/11 Львів — Одеса;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 17/18 Харків — Ужгород;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 26/36-25/35 Одеса — Львів, Рахів, Пшемисль;
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 51/52 Львів — Вроцлав;
  • № 63/64 Харків — Київ;
  • № 67/68 Київ — Варшава;
  • № 79/80 Дніпро — Київ;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 89/90 Львів — Пшемисль;
  • № 92/91 Львів — Київ;
  • № 106/105 Одеса — Київ;
  • № 117/118 Київ — Чернівці;
  • № 738/737 Київ — Запоріжжя;
  • № 749/750 Івано-Франківськ — Київ.

Продаж квитків за 60 днів поширюється і на міжнародні безпересадкові вагони:

  • № 25/382 РІЦ Київ — Кошице, що курсує у складах поїздів 81/8861-8862/108/30;
  • № 21/431, 22/432 Київ — Відень, які курсують у складах поїздів 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;
  • № 24/350 Київ — Вроцлав, який курсує у складах поїздів 749/51-52/750;
  • № 24/470 Київ — Бухарест, що курсує у складах поїздів 117/959/381-380/960/118.

В "Укрзалізниці" попереджають, що попередній продаж проїзних документів на всі інші потяги внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті — за 30 діб до відправлення поїзда.

Попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда, додають у прес-службі.

Українська правда
Теми: транспортзалізницяУкрзалізниця
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