Продажу билетов на популярные поезда будут открывать раньше, чем за 45 дней
"Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов на ряд поездов с 45 до 60 суток.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Билеты на ряд поездов пассажиры могут приобрести за 60 дней до даты отправления уже с 8 июля", - говорится в объявлении.
Услугу вводят для популярных направлений внутреннего и международного сообщения.
Она распространяется на все поезда категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поезда международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".
Услуга доступна на такие поезда:
- № 4/3 Запорожье - Ужгород;
- № 7/8 Киев - Ивано-Франковск;
- № 7/8 Харьков - Одесса,
- № 12/11 Киев - Новоалексеевка;
- № 12/11 Львов - Одесса,
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 17/18 Харьков - Ужгород;
- № 29/30 Киев - Ужгород;
- № 26/36-25/35 Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль;
- № 38/37 Киев - Запорожье;
- № 51/52 Львов - Вроцлав;
- № 63/64 Харьков - Киев;
- № 67/68 Киев - Варшава;
- № 79/80 Днепр - Киев;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 89/90 Львов - Пшемысль;
- № 92/91 Львов - Киев;
- № 106/105 Одесса - Киев;
- № 117/118 Киев - Черновцы
- № 738/737 Киев - Запорожье;
- № 749/750 Ивано-Франковск - Киев.
Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:
- № 25/382 РИЦ Киев - Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30;
- № 21/431, 22/432 Киев - Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;
- № 24/350 Киев - Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750;
- № 24/470 Киев - Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.
В "Укрзализныце" предупреждают, что предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда "Интерсити +" и "Интерсити" - за 30 суток до отправления поезда.
Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда, добавляют в пресс-службе.