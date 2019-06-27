Продажу билетов на популярные поезда будут открывать раньше, чем за 45 дней

"Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов на ряд поездов с 45 до 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Билеты на ряд поездов пассажиры могут приобрести за 60 дней до даты отправления уже с 8 июля", - говорится в объявлении.

Услугу вводят для популярных направлений внутреннего и международного сообщения.

Она распространяется на все поезда категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поезда международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Услуга доступна на такие поезда:

№ 4/3 Запорожье - Ужгород;

№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Харьков - Одесса,

№ 12/11 Киев - Новоалексеевка;

№ 12/11 Львов - Одесса,

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль;

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 51/52 Львов - Вроцлав;

№ 63/64 Харьков - Киев;

№ 67/68 Киев - Варшава;

№ 79/80 Днепр - Киев;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 89/90 Львов - Пшемысль;

№ 92/91 Львов - Киев;

№ 106/105 Одесса - Киев;

№ 117/118 Киев - Черновцы

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 749/750 Ивано-Франковск - Киев.

Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 РИЦ Киев - Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30;

№ 21/431, 22/432 Киев - Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;

№ 24/350 Киев - Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750;

№ 24/470 Киев - Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.

В "Укрзализныце" предупреждают, что предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда "Интерсити +" и "Интерсити" - за 30 суток до отправления поезда.

Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда, добавляют в пресс-службе.