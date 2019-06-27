Київ накрила гроза: десятки повалених дерев, розтрощені машини

У столиці в обідню пору пройшла гроза з сильним вітром і зливою.

Поблизу Вокзальної площі Фото Євген Пустоход

У результаті негоди у місті попадали дерева, місцеві жителі повідомляли, що в повітрі літали відірвані гілки дерев, а з вікон зривало москітні сітки.

Повалені дерева зафіксували на Контрактовій площі, Куренівці та в інших районах столиці.

На Поштовій площі злива перетворила дорогу на річку. Щоправда, про якісь великі затоплення наразі не повідомляється.

На будівництвах зривало будматеріали.

А на деяких вулицях негода зупинила транспорт.

На Броварському проспекті вітер повалив рекламні щити.

Також постраждали низка автомобілів – на них попадали гілки і навіть цілі дерева.

Кілька авто постраждали від відірваних шматків металевого паркану.