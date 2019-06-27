Київ накрила гроза: десятки повалених дерев, розтрощені машини

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Четвер, 27 червня 2019, 13:51

У столиці в обідню пору пройшла гроза з сильним вітром і зливою. 

 
Поблизу Вокзальної площі 
Фото Євген Пустоход

У результаті негоди у місті попадали дерева, місцеві жителі повідомляли, що в повітрі літали відірвані гілки дерев, а з вікон зривало москітні сітки. 

 
Контрактова площа 
Фото Anna Bondar

Повалені дерева зафіксували на Контрактовій площі, Куренівці та в інших районах столиці.

 

 
Контрактова площа 
Фото Anna Bondar
 
Либідська площа 
Фото Ігор Ходжаніязов

На Поштовій площі злива перетворила дорогу на річку. Щоправда, про якісь великі затоплення наразі не повідомляється.

На будівництвах зривало будматеріали. 

А на деяких вулицях негода зупинила транспорт.

На Броварському проспекті вітер повалив рекламні щити.

Також постраждали низка автомобілів – на них попадали гілки і навіть цілі дерева.  

Кілька авто постраждали від відірваних шматків металевого паркану.

Українська правда

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Теми: Київ погода


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