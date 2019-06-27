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Киев накрыла гроза: десятки поваленных деревьев, разбитые машины

Четверг, 27 июня 2019, 13:51

В столице в полдень прошла гроза с сильным ветром и ливнем. 

 
Возле Вокзальной площади
Фото  Євген Пустоход

В результате непогоды в городе попадали деревья, местные жители сообщали, что в воздухе летали оторванные ветви деревьев, а из окон срывало москитные сетки. 

 
Контрактовая площадь
Фото Anna Bondar

Поваленные деревья зафиксировали на Контрактовой площади, Куреневке и в других районах столицы.

 

 
Контрактовая площадь
Фото Anna Bondar
 
Лыбедская площадь 
Фото Ігор Ходжаніязов

На Почтовой площади ливень превратил дорогу на реку. Правда, о каких-то больших затоплениях пока не сообщается.

На стройках срывало стройматериалы. 

А на некоторых улицах непогода остановила движение. 

На Броварском проспекте ветер повалил рекламные щиты.

Также пострадали ряд автомобилей – на них попадали ветви и даже целые деревья.

Несколько авто пострадали от оторванных кусков металлического забора.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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