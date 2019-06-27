Киев накрыла гроза: десятки поваленных деревьев, разбитые машины

В столице в полдень прошла гроза с сильным ветром и ливнем.

В результате непогоды в городе попадали деревья, местные жители сообщали, что в воздухе летали оторванные ветви деревьев, а из окон срывало москитные сетки.

Поваленные деревья зафиксировали на Контрактовой площади, Куреневке и в других районах столицы.

На Почтовой площади ливень превратил дорогу на реку. Правда, о каких-то больших затоплениях пока не сообщается.

На стройках срывало стройматериалы.

А на некоторых улицах непогода остановила движение.

На Броварском проспекте ветер повалил рекламные щиты.

Также пострадали ряд автомобилей – на них попадали ветви и даже целые деревья.

Несколько авто пострадали от оторванных кусков металлического забора.