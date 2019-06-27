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Штормове попередження: на Україну суне циклон Ottо

Четвер, 27 червня 2019, 14:19

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по Україні.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

За даними служби, у Києві та Київській області до кінця доби 27 червня гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с. 28 червня у Києві пориви вітру 15-20 м/с.

28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

За інформацією синоптика Наталки Діденко, причина в тому, що через Україну йде атмосферний фронт балтійського циклону Ottо.

 

"Фронт йде у компанії із грозовими дощами, зливами, шквалами та навіть подекуди градом", - пише вона у Facebook.

За прогнозом Діденко, п'ятниця очікується в Україні "синоптично оновленою". За холодним атмосферним фронтом циклону пошириться значно холодніше повітря.

"Завтра (28 червня) у більшості областей України температура повітря становитиме +18+24 градуси. На Півдні та Сході ще на один день затримається спека до +28+30 градусів", - повідомляє синоптик.

За її даними, дощі з території України витискатиме антициклон Vera, який розташований над Північним морем.

"Тому завтра опади слабшатимуть і припинятимуться, проте невеликі дощі місцями проходитимуть локально", - зазначає Діденко.

За її словами, у Києві на День Конституції очікується +20+22 градуси максимально.

"Особливо свіженько буде вночі найближчим часом: від +13+15 градусів до +10+12 градусів", - попереджає синоптик.

Субота, 29 червня, пише Діденко, в Києві передбачається помірно теплою: +21+23 градуси, а в неділю потепліє до +24+26 градусів.

"Цими днями є ймовірність рвучкого, часом до сильного, вітру", - додає вона.

Українська правда
Теми: погода
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