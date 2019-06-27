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Штормовое предупреждение: на Украину надвигается циклон Ottо

Четверг, 27 июня 2019, 14:19

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Украине.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

По данным службы, в Киеве и Киевской области до конца суток 27 июня грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с. 28 июня в Киеве порывы ветра 15-20 м/с.

28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

По информации синоптика Натальи Диденко, причина в том, что через Украину движется атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.

 

"Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом", - пишет она в Facebook.

По прогнозу Диденко, пятница ожидается в Украине "синоптически обновленной". За холодным атмосферным фронтом циклона распространится значительное более прохладный воздух.

"Завтра (28 июня) в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов", - сообщает синоптик.

По ее данным, дожди с территории Украины будет вытеснять антициклон Vera, который расположен над Северным морем.

"Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - отмечает Диденко.

По ее словам, в Киеве на День Конституции ожидается + 20 + 22 градуса максимально.

"Особенно свежо будет ночью в ближайшее время от + 13 + 15 градусов до + 10 + 12 градусов", - предупреждает синоптик.

Суббота, 29 июня, пишет Диденко, в Киеве предполагается умеренно теплой: + 21 + 23 градуса, а в воскресенье потеплеет до + 24 + 26 градусов.

"На днях вероятность порывистого, порой до сильного, ветра", - добавляет она.

Украинская правда
Темы: погода
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