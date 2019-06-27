У Миколаєві поліція накрила три борделі для моряків

У ході масштабної спецоперації правоохоронці викрили сутенерів, які у кількох квартирах Миколаєва створили для іноземних клієнтів-моряків місця розпусти.

Про це інформує поліція Миколаївської області.

Зазначається, що у спецоперації працювали понад 80 правоохоронців.

Більше півроку оперативні співробітники відстежували злочинну діяльність групи, які організували бізнес з надання секс-послуг на території обласного центру.

До складу угрупування входили сутенери, звідники-таксисти, власники житла, так звані адміністратори та повії. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторками є жінки, 44-х, 41-го та 66-ти років. Між собою вони не були знайомі, проте обслуговували одну категорію клієнтів.

Для створення місць розпусти сутенерки винаймали три квартири у Миколаєві, де більше десяти повій надавали послуги сексуального характеру. Клієнтів для них підшукували і доставляли таксисти.

Як розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Миколаївщини Дмитро Кіт під час ряду обшуків (загалом їх проведено 21): за місцем проживання сутенерів, в орендованих квартирах, в яких дівчата приймали клієнтів, а також в автомобілях таксистів поліцейські вилучили гроші, як у вітчизняній так і іноземній валюті, серед яких долари США, євро, валюта Сінгапуру, Малайзії і Філіппін.

Крім цього – мобільні телефони, чорнові записи та контрацептиви, візитні картки, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність.

Правоохоронці встановили, що за годину своїх послуг повії отримували від 100 доларів, а половину із них віддавали організаторам та таксистам.

Трьох жінок та 63-річного таксиста, які налагодили функціонування борделів, правоохоронці затримали. На повій поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) кодексу про адміністративні правопорушення.

За даним фактом триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

За процесуальної підтримки прокуратури фігурантам вже вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу.

Сутенерам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.