В Николаеве милиция накрыла три борделя для моряков

В ходе масштабной спецоперации правоохранители разоблачили сутенеров, которые создали в нескольких квартирах Николаева для места разврата иностранных клиентов-моряков.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Отмечается, что в спецоперации принимали участие более 80 правоохранителей.

Более полугода оперативные сотрудники отслеживали преступную деятельность группы, организовавшей бизнес по оказанию секс-услуг на территории областного центра.

В состав группировки входили сутенеры, сводники таксисты, владельцы жилья, так называемые администраторы и проститутки. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами являются женщины, 44, 41-го и 66-ти лет. Между собой они не были знакомы, но обслуживали одну категорию клиентов.

Для создания притонов сутенерши снимали три квартиры в Николаеве, где более десяти проституток оказывали услуги сексуального характера. Клиентов для них подыскивали и доставляли таксисты.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Николаевщины Дмитрий Кит во время ряда обысков (всего их проведено 21) по месту жительства сутенеров, в арендованных квартирах, в которых девушки принимали клиентов, а также в автомобилях таксистов полицейские изъяли деньги, как в отечественной так и иностранной валюте, среди которых доллары США, евро, валюта Сингапура, Малайзии и Филиппин.

Кроме этого - мобильные телефоны, черновые записи и контрацептивы, визитные карточки, банковские карточки и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Правоохранители установили, что за час своих услуг проститутки получали от 100 долларов, а половину из них отдавали организаторам и таксистам.

Трех женщин и 63-летнего таксиста, которые наладили функционирование борделей, правоохранители задержали. На проституток полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса об административных правонарушениях.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

При процессуальной поддержке прокуратуры фигурантам уже вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения.

Сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.