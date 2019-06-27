Округ в Одесі поставив рекорд з кількості мажоритарників – 50 штук

В одному з одномандатних виборчих округів Одеси зафіксовано український рекорд – п’ятдесят кандидатів-мажоритарників, що є найвищим показником в Україні на цих виборах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на дані Центральної виборчої комісії та громадянської мережі "Опора".

Йдеться про округ №133. За словами голови одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолія Бойка, на округ чекає дуже запекла боротьба, адже його "популярність" обумовлена цілою низкою факторів.

"По-перше, цей округ знаходиться у місті Одеса із великою концентрацією населення, маленькою площею та високим залученням населення в інформаційний простір та соціальні мережі… По-друге, цей округ не має "власника" – попередній депутат-мажоритарник Едуард Матвійчук вже давно не проявляє активності", – говорить Бойко.

Він також зазначив, що 43 з 50 кандидатів є самовисуванцями, що може свідчити про бажання основних кандидатів завести якомога більше своїх людей в районні та територіальну виборчі комісії.​

Партія "Опозиційна платформа – За життя" висунула кандидатом Віктора Баранського, депутата Одеської обласної ради від партії "Опозиційний блок". Також на окрузі зареєстровано три інших кандидата із прізвищем Баранський, одного з яких висунула партія "Опозиційний блок". Ще двоє Баранських – самовисуванці. "Опора" повідомляє про випадки підкупу на 133-му окрузі через благодійний фонд кандидата Віктора Баранського.

Одним з найактивніших "мажоритарників" Одеського регіону у розміщенні зовнішньої реклами є інший кандидат в 133-му окрузі – Дмитро Танцюра, член партії "Довіряй ділам", депутат Одеської міської ради. В нього також є "двійник" – самовисуванець Дмитро Танцюра, безробітний з міста Херсон.

Спостерігачі "Опори" зафіксували щонайменше два випадки залучення бюджетних установ до заходів Танцюри, які мали ознаку агітаційних. Йдеться про збори батьків у двох школах, де був присутній потенційний кандидат Танцюра, який роздавав обіцянки.

Партія "Слуга народу" висунула на окрузі спортсмена Артема Дмитрука, який привернув до себе увагу в травні 2018 року підйомом Потьомкінськими сходами зі штангою на плечах.

Крім нього, ЦВК зареєстрував самовисуванця Артема Дмитрука, який водночас є членом політичної партії "Слуга народу" і керівником проектів на підприємстві "Слуга народу. Зе!". Крім нього на окрузі зареєстровано ще три члена партії, один з яких має прізвище Зелінський.

Ще одним "опоблоківцем", який хоче представляти округ в парламенті, став депутат міської ради від "Опозиційного блоку" В’ячеслав Беженар. Як повідомляють місцеві мешканці, в деяких подвір’ях будинків 133-го округу ремонтні роботи проводять люди в футболках із надписами "Беженар В’ячеслав. Облаштую ваше подвір’я".

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