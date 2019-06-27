Округ в Одессе поставил рекорд по количеству мажоритарщиков – 50 штук

В одном из одномандатных избирательных округов Одессы зафиксирован украинский рекорд - пятьдесят кандидатов-мажоритарщиков, что является самым высоким показателем в Украине на этих выборах.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии и гражданской сети "Опора".

Речь идет об округе №133. По словам председателя одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолия Бойко, округ ждет очень упорная борьба, ведь его "популярность" обусловлена ​​целым рядом факторов.

"Во-первых, этот округ находится в городе Одесса с большой концентрацией населения, маленькой площадью и высоким вовлечением населения в информационное пространство и социальные сети... Во-вторых, этот округ не имеет "владельца" - прежний депутат-мажоритарщик Эдуард Матвийчук уже давно не проявляет активности", - говорит Бойко.

Он также отметил, что 43 из 50 кандидатов являются самовыдвиженцами, что может свидетельствовать о желании основных кандидатов завести как можно больше своих людей в районные и территориальную избирательные комиссии.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом Виктора Баранского, депутата Одесского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Также в округе зарегистрировано три других кандидата с фамилией Баранский, одного из которых выдвинула партия "Оппозиционный блок". Еще двое Баранских - самовыдвиженцы. "Опора" сообщает о случаях подкупа на 133-м округе через благотворительный фонд кандидата Виктора Баранского.

Одним из самых активных мажоритарщиков Одесского региона в размещении наружной рекламы является другой кандидат в 133-м округе - Дмитрий Танцюра, член партии "Доверяй делам", депутат Одесского городского совета. У него также есть "двойник" - самовыдвиженец Дмитрий Танцюра, безработный из Херсона.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали минимум два случая привлечения бюджетных учреждений к мероприятиям Танцюры, которые имели признак агитационных. Речь идет о родительском собрании в двух школах, где присутствовал потенциальный кандидат Танцюра, который раздавал обещания.

Партия "Слуга народа" выдвинула в округе спортсмена Артема Дмитрука, который привлек к себе внимание в мае 2018 года восхождением по Потемкинской лестнице со штангой на плечах.

Кроме него, ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Артема Дмитрука, который одновременно является членом политической партии "Слуга народа" и руководителем проектов на предприятии "Слуга народа. Зе!". Кроме него в округе зарегистрировано еще три члена партии, один из которых имеет фамилию Зелинский.

Еще одним "оппоблоковцем", который хочет представлять округ в парламенте, стал депутат городского совета от "Оппозиционного блока" Вячеслав Беженар. Как сообщают местные жители, в некоторых дворах домов 133-го округа ремонтные работы проводят люди в футболках с надписями "Беженар Вячеслав. Устрою ваш двор".

Напомним: