Депутат РФ у ПАРЄ погрожував делегату Литви: Я – Рамзан Кадиров

Делегат ПАРЄ від Росії Шамсаїл Саралієв, який багато років працює з головою Чечні Рамзаном Кадировим, почав погрожувати делегату від Литви Еммануелісу Зінгерісу за його критичні виступи щодо Кадирова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив глава української делегації в Асамблеї Володимир Ар’єв.

"Я висловлюю підтримку Еммануелісу від імені всієї української делегації. А всіх, хто просував безумовне повернення росіян в ПАРЄ, хочу спитати - ну як, все гаразд? Права парламентаріїв бути почутими збережені? Тепер почули? А це тільки початок", - написав Ар’єв на своїй Facebook-сторінці, назваши Зінгеріса другом України.

Про конфлікт між російським делегатом та литовцем розповіла помічниця Саралієва Ілона Дімаєва. Вона охарактеризувала Зінгеріса як затятого захисника ЛГБТ-руху, чий "мозок геть затуманений і безнадійно хворий на антиросійську істерію".

За її словами, Зінгеріс "лив бруд" на Росію і Чечню та пропонував судити Рамзана Кадирова в Гаазі за переслідування прав ЛГБТ-спільноти у Чечні.

"Звісно, депутат Держдуми від Чечні Шамсаїл Саралієв підійшов до нього в залі засідань відразу після його доповіді. Підійшов і сказав: "Я - Рамзан Кадиров! Я приїхав сюди, щоб зупинити ваше лицемірство! Ніколи вам не буде дозволено безперешкодно брехати і вам дадуть відповідь на кожен необгрунтований випад в сторону Росії!", - написавла Дімаєва у Facebook.

Після цього Зінгеріс з трибуни ПАРЄ заявив про погрози з боку російського делегата.

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