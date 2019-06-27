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Депутат РФ в ПАСЕ угрожал делегату Литвы: Я – Рамзан Кадыров

Четверг, 27 июня 2019, 15:11

Делегат ПАСЕ от России Шамсаил Саралиев, который много лет работает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, начал угрожать делегату от Литвы Эммануэлису Зингерису за его критические выступления по Кадырову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"Я выражаю поддержку Эммануэлису от имени всей украинской делегации. Всех, кто продвигал безусловное возвращение россиян в ПАСЕ, хочу спросить - ну как, все в порядке? Права парламентариев быть услышанными сохранены? Теперь услышали? А это только начало", - написал Арьев на своей Facebook-странице, названы Зингерис другом Украины.

О конфликте между российским делегатом и литовцем рассказала помощница Саралиева Илона Димаева. Она охарактеризовала Зингериса как ярого защитника ЛГБТ-движения, чей "мозг совершенно затуманен и безнадежно болен антироссийской истерией".

По ее словам, Зингерис "лил грязь" на Россию и Чечню и предлагал судить Рамзана Кадырова в Гааге за преследование прав ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Конечно, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев подошел к нему в зале заседаний сразу после его доклада. Подошел и сказал: "Я - Рамзан Кадыров! Я приехал сюда, чтобы остановить ваше лицемерие. Никогда вам не будет позволено беспрепятственно врать, и вам ответят на каждый необоснованный выпад в сторону России!" - написала Димаева в Facebook.

После этого Зингерис с трибуны ПАСЕ заявил об угрозах со стороны российского делегата.

Напомним:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.

Темы: РосcияПАСЕКадыровЛитваЧечня
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