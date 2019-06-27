ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

Європейський Союз у четвер офіційно погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення 27 червня ухвалила Рада ЄС.

Як повідомили у пресслужбі Ради, санкції було продовжено після того, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів блоку 20-21 червня проінформували глав держав та урядів про стан виконання Мінських угод, з яким пов'язано рішення про збереження санкцій.

"Після цього Європейська Рада закликала до термінового відновлення переговорних зусиль з метою імплементації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.

Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.