ЕС официально продлил экономические санкции против РФ на полгода

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Четверг, 27 июня 2019, 16:26

Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжения экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение 27 июня принял Совет ЕС.

Как сообщили в пресс-службе Совета, санкции были продолжены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров блока 20-21 июня проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций.

"После этого Европейский совет призвал к срочному восстановлению переговорных усилий с целью имплементации Минских соглашений и мероприятий, направленных на восстановление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на товары двойного назначения.

Впервые они были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усилены в сентябре 2014 года.

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Темы: санкции ЕС


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