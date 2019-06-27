У Раді розглянуть припинення участі в роботі ПАРЄ і висунуть умови для Росії

Комітет Верховної Ради у закордонних справах на засіданні 1 липня розгляне тимчасове зупинення участі постійної делегації парламенту у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) із висуненням умов до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у порядку денному засідання комітету, опублікованому на сайті ВР.

Зокрема, у порядку денному зазначено, що комітет розгляне призупинення участі постійної делегації ВР у ПАРЄ у роботі Асамблеї "до виконання Російською Федерацією низки умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар".

Також комітет розгляне можливість відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ.

Окрім того, комітет розгляне проєкт постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС і призначення на цю посаду Вадима Пристайка, кандидатуру якого запропонував президент Зеленський.

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