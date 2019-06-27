В Раде рассмотрят прекращение участия в работе ПАСЕ и выдвинут условия для России
Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 1 июля рассмотрит временное приостановление участия постоянной делегации парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с выдвижением условий к России.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня заседания комитета, опубликованном на сайте ВР.
В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи "до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам".
Также комитет рассмотрит возможность отзыва приглашение на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.
Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД и назначение на эту должность Вадима Пристайко, кандидатуру которого предложил президент Зеленский.
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Напомним:
- ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.
- Президент Зеленский заявил, что делал все возможное, чтобы этого не случилось, и спросил у депутатов, что они сделали, чтобы этого не произошло.
- Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил Зеленского в том, что он перекладывает на депутатов вину за возвращение российской делегации в Ассамблее.
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