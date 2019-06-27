Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде рассмотрят прекращение участия в работе ПАСЕ и выдвинут условия для России

Четверг, 27 июня 2019, 19:27

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 1 июля рассмотрит временное приостановление участия постоянной делегации парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с выдвижением условий к России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня заседания комитета, опубликованном на сайте ВР.

В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи "до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам".

Также комитет рассмотрит возможность отзыва приглашение на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД и назначение на эту должность Вадима Пристайко, кандидатуру которого предложил президент Зеленский.

Читайте также:

Климкин просит не считать Зеленского или Порошенко виновником проигрыша в ПАСЕ

Компромиссы с совестью: 6 тезисов от МИД о возвращении России в ПАСЕ

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаПАСЕРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: