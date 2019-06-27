В Раде рассмотрят прекращение участия в работе ПАСЕ и выдвинут условия для России

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Четверг, 27 июня 2019, 19:27

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 1 июля рассмотрит временное приостановление участия постоянной делегации парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с выдвижением условий к России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня заседания комитета, опубликованном на сайте ВР.

В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи "до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам".

Также комитет рассмотрит возможность отзыва приглашение на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД и назначение на эту должность Вадима Пристайко, кандидатуру которого предложил президент Зеленский.

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Напомним:

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Темы: Верховная Рада ПАСЕ Росcия


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