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Политзаключенный Кремля находится в колонии Харькова

Четверг, 27 июня 2019, 22:12

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы, уже 4 месяца отбывает наказание в Диканевской колонии Харькова.

Эту информацию подтвердили Громадському руководство Диканевской колонии №12 и сам политзаключенный.

По его словам, он отбывает наказание в Украине с 1 марта 2019 года, ему осталось еще 3,5 года из 8,6 лет, указанных в приговоре.

 

Кроме того, сообщается, что журналисты обратились в Министерство юстиции с просьбой раскрыть детали передачи Литвинова из России в Украину.

В ответе на запрос Минюст сослался на конфиденциальность.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - сообщили в министерстве.

"Минюст был осторожен в своих комментариях для СМИ по этому вопросу. Мы находимся в контакте с адвокатами, поддерживаем и, насколько это в нашей компетенции и возможностях, помогаем в их усилиях по освобождению Литвинова", - написал в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по ЕСПЧ Иван Лещина.

Отмечается, что РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство фиктивных лиц в Луганской области батальоном "Днепр-1", в состав которого входил Литвинов. Затем ему изменили обвинение на разбой.

В то же время, как пояснила в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак, тот факт, что Литвинов в Украине, не означает автоматического его освобождения.

"Потому что есть закон и есть процедуры. Мы сто раз об этом говорили в качестве предостережения для семей, которые подавали заявления на перевод для отбывания наказания (в народе - "на экстрадицию" - что является абсолютно иной процедурой) и считали, что это автоматически означает освобождение. Нет, не означает", - написала она.

По ее словам, Литвинова освободят, но Россия больше не будет передавать Украине политзаключенных по той же процедуре.

"Потому что при переводе украинский суд подтвердил приговор российского, а государство дало гарантии, что лицо будет отбывать наказание. Теперь, скорее всего, возможности быть переведенным будут лишены все граждане Украины, которые осуждаются российскими судами", - рассказала Томак.

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УП, дополнено

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Темы: политзаключенныеХарьков
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