Политзаключенный Кремля находится в колонии Харькова, Минюст не комментирует

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Четверг, 27 июня 2019, 19:52

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, которого в России осудили за разбой к 8,5 годам тюрьмы, уже 4 месяца отбывает наказание в Диканевской колонии Харькова.

Эту информацию подтвердили Громадському руководство Диканевской колонии №12 и сам политзаключенный.

По его словам, он отбывает наказание в Украине с 1 марта 2019 года, ему осталось еще 3,5 года из 8,6 лет, указанных в приговоре.

 

Кроме того, сообщается, что журналисты обратились в Министерство юстиции с просьбой раскрыть детали передачи Литвинова из России в Украину.

В ответе на запрос Минюст сослался на конфиденциальность.

"Содержание материалов судебного дела и подробная информация в отношении этого лица является конфиденциальной и содержит персональные данные, которые защищаются и обрабатываются Министерством юстиции Украины в соответствии с законом Украины "О защите персональных данных" и не могут распространяться без согласия субъекта персональных данных", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство фиктивных лиц в Луганской области батальоном "Днепр-1", в состав которого входил Литвинов. Затем ему изменили обвинение на разбой.

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Темы: политзаключенные Харьков


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