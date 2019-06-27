Зеленський призначив тимчасових голів Кіровоградської та Дніпропетровської ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив Світлану Лобанову та Дмитра Батуру на посади тимчасово виконуючих обов’язки голів Кіровоградської та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази президента №465 і №472 від 27 червня доступні на сайті глави держави.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну", – ідеться в указі стосовно т.о. очільника Кіровоградської ОДА.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича", – написано в указі стосовно т.о. керівника Дніпропетровської ОДА.
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