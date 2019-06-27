Зеленський призначив тимчасових голів Кіровоградської та Дніпропетровської ОДА

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Четвер, 27 червня 2019, 22:42

Президент Володимир Зеленський призначив Світлану Лобанову та Дмитра Батуру на посади тимчасово виконуючих обов’язки голів Кіровоградської та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази президента №465 і №472 від 27 червня доступні на сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну", – ідеться в указі стосовно т.о. очільника Кіровоградської ОДА.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича", – написано в указі стосовно т.о. керівника Дніпропетровської ОДА.

Українська правда

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Теми: Зеленський укази


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