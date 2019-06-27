Зеленский назначил временных глав Кировоградской и Днепропетровской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Светлану Лобанову и Дмитрия Батуру на должности временно исполняющих обязанности председателей Кировоградской и Днепропетровской областных государственных администраций.
Соответствующие указы президента №465 и №472 от 27 июня доступны на сайте главы государства.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Лобанову Светлану Васильевну", - говорится в указе о т.о. главы Кировоградской ОГА.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на Батуру Дмитрия Игоревича", - говорится в указе о т.о. руководителя Днепропетровской ОГА.
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