На Банковій у День Конституції влаштують концерт

У День Конституції 28 червня під Офісом президента в Києві гратиме концерт саксофоніста Володимира Спіріна.

Про концерт у четвер, 27 червня, повідомив Офіс президента в Твіттері.

В ОП представили Спіріна як "всесвітньо відомого" саксофоніста-віртуоза.

Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду. Цього святкового дня на запрошення команди Володимира Зеленського для вас гратиме всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00. pic.twitter.com/Jum0FbalQ7 — Офіс Президента (@APUkraine) 27 червня 2019 р.

"Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду", – написали в ОП.

Зазначається, що виступ почнеться о 19:00.