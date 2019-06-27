Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковій у День Конституції влаштують концерт

Четвер, 27 червня 2019, 23:21

У День Конституції 28 червня під Офісом президента в Києві гратиме концерт саксофоніста Володимира Спіріна. 

Про концерт у четвер, 27 червня, повідомив Офіс президента в Твіттері.

В ОП представили Спіріна як "всесвітньо відомого" саксофоніста-віртуоза.

"Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду", – написали в ОП.

Зазначається, що виступ почнеться о 19:00.

Українська правда
Теми: Офіс президентаКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Офіс президента
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Заступник Єрмака вважає, що створення реєстру олігархів зараз "не на часі"
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: