На Банковій у День Конституції влаштують концерт

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Четвер, 27 червня 2019, 23:21

У День Конституції 28 червня під Офісом президента в Києві гратиме концерт саксофоніста Володимира Спіріна. 

Про концерт у четвер, 27 червня, повідомив Офіс президента в Твіттері.

В ОП представили Спіріна як "всесвітньо відомого" саксофоніста-віртуоза.

"Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду", – написали в ОП.

Зазначається, що виступ почнеться о 19:00.

Українська правда

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Теми: Офіс президента Конституція


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