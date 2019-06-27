На Банковой ко Дню Конституции устроят концерт

В День Конституции 28 июня под Офисом президента в Киеве будет играть концерт саксофониста Владимира Спирина.

О концерте в четверг, 27 июня, сообщил Офис президента в Твиттере.

В ОП представили Спирина как "всемирно известного саксофониста-виртуоза".

Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду. Цього святкового дня на запрошення команди Володимира Зеленського для вас гратиме всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00. pic.twitter.com/Jum0FbalQ7 — Офіс Президента (@APUkraine) 27 червня 2019 р.

"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за настоящим эстетическим наслажденим", - написали в ОП.

Отмечается, что выступление начнется в 19:00.