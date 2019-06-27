На Банковой ко Дню Конституции устроят концерт
В День Конституции 28 июня под Офисом президента в Киеве будет играть концерт саксофониста Владимира Спирина.
О концерте в четверг, 27 июня, сообщил Офис президента в Твиттере.
В ОП представили Спирина как "всемирно известного саксофониста-виртуоза".
Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України по справжню естетичну насолоду. Цього святкового дня на запрошення команди Володимира Зеленського для вас гратиме всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00. pic.twitter.com/Jum0FbalQ7— Офіс Президента (@APUkraine) 27 червня 2019 р.
"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за настоящим эстетическим наслажденим", - написали в ОП.
Отмечается, что выступление начнется в 19:00.
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