На Банковой ко Дню Конституции устроят концерт

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Четверг, 27 июня 2019, 23:21

В День Конституции 28 июня под Офисом президента в Киеве будет играть концерт саксофониста Владимира Спирина.

О концерте в четверг, 27 июня, сообщил Офис президента в Твиттере.

В ОП представили Спирина как "всемирно известного саксофониста-виртуоза".

"Приходите завтра, 28 июня, к главному входу Офиса президента Украины за настоящим эстетическим наслажденим", - написали в ОП.

Отмечается, что выступление начнется в 19:00.

Украинская правда

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Темы: Офис президента Конституция


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