Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року.

"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь.

Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет та систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.

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