Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

3501 перегляд
П'ятниця, 28 червня 2019, 00:58

Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року. 

"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. 

Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет та систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.

Нагадаємо:

  • Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я 27 червня 2019, 15:08
У літаках Boeing 737 MAX виявили новий недолік - ЗМІ 27 червня 2019, 03:48
Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській 27 червня 2019, 02:36
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

дослідження

Характер собак може змінюватися

опитування

Як живе типовий чоловік-українець?