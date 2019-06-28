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Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

П'ятниця, 28 червня 2019, 00:58
Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року. 

"Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. 

Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет та систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.

Нагадаємо:

  • Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.

Українська правда
Теми: СШАУкраїна
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