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Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи

Пятница, 28 июня 2019, 00:58
Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи

Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что эти средства на 50 млн долларов превышают ассигнования 2019 года.

"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн с 300 миллионов только на летальные виды вооружений.

Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет и систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.

Напомним:

  • Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

Украинская правда

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Темы: СШАУкраина
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