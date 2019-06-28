Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи

Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что эти средства на 50 млн долларов превышают ассигнования 2019 года.

"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн с 300 миллионов только на летальные виды вооружений.

Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет и систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.

Напомним: