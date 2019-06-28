Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи
Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Отмечается, что эти средства на 50 млн долларов превышают ассигнования 2019 года.
"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн с 300 миллионов только на летальные виды вооружений.
Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет и систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - говорится в сообщении.
Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.
Напомним:
- Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.
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