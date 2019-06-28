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Європейські ігри: Українці виграли ще 5 медалей

П'ятниця, 28 червня 2019, 01:57

За підсумками ще одного змагального дня на Європейських іграх, які проходять у Мінську, українська збірна у медальному заліку піднялася на четверте місце. У четвер наші спортсмени завоювали 5 медалей - 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові.

Про це повідомляє видання SportArena.

"Золото" на дистанції 200 метрів виборола байдарка-двійка Марії Повх і Людмили Куликовської. Переможницею змагань у велотреці стала Ганна Соловей.

Ще три медалі принесли українські борці: Алла Черкасова (вагова категорія до 68 кг) та Гор Оганесян (до 65 кг) стали бронзовими призерами,  в активі Юлії Халваджи (до 63 кг) - "срібло".

Загалом в української збірної 27 медалей (7 золотих, 11 срібних та 9 бронзових) та четверте місце у медальному заліку.

Європейські ігри проходять в Мінську з 21 по 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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