Европейские игры: Украинцы выиграли еще 5 медалей

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Пятница, 28 июня 2019, 01:57

По итогам еще одного соревновательного дня на Европейских играх, которые проходят в Минске, украинская сборная в медальном зачете поднялась на четвертое место. В четверг наши спортсмены завоевали 5 медалей - 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Об этом сообщает издание SportArena.

"Золото" на дистанции 200 метров завоевала байдарка-двойка Марии Повх и Людмилы Куликовской. Победительницей соревнований в велотреке стала Анна Соловей.

Еще три медали принесли украинские борцы: Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг) и Гор Оганесян (до 65 кг) стали бронзовыми призерами, в активе Юлии Халваджи (до 63 кг) - "серебро".

Всего в украинской сборной 27 медалей (7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых) и четвертое место в медальном зачете.

Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Темы: спорт


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