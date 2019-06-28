Західні спецслужби зламали системи російського "Яндекса" - ЗМІ

Хакери, які працюють на західні спецслужби, у 2018 році зламали системи російського інтернет-пошуковика "Яндекс", встановивши спеціальні програми, за допомогою яких можна було стежити за обліковими записами користувачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 4 джерела.

"Атака сталась у жовтні-листопаді 2018 року. Хакери використали програму Regin, яку, як вважається, використовують спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Яка з цих країн організувала кібератаку, невідомо.

Хакери зберігали доступ до систем "Яндекса" щонайменше кілька тижнів", - пише агентство.

Розвідувальні органи усіх 5 країн відмовились від коментарів.

Джерела видання припускають, що хакери шукали технічну інформацію про те, як "Яндекс" перевіряє справжність облікових записів користувачів. Ці дані могли б допомогти їм видати себе за користувачів "Яндекса" і отримувати доступ до їх особистих повідомлень.

Зазначається, що метою атаки була група розробників російського пошуковика.

У "Яндексі" підтвердили спроби злому, не уточнивши їхнє джерело. Компанія заявила, що атаку нейтралізували на самому початку, до заподіяння шкоди.

"Можемо запевнити, що зловмисники не змогли отримати доступ до даних користувачів сервісів "Яндекса", - заявили в прес-службі пошуковика.