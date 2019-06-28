Западные спецслужбы взломали системы российского "Яндекса" - СМИ

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Пятница, 28 июня 2019, 02:58

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году сломали системы российского интернет-поисковика "Яндекс", установив специальные программы, с помощью которых можно было следить за учетными записями пользователей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника.

"Атака произошла в октябре-ноябре 2018 года. Хакеры использовали программу Regin, которую, как считается, используют спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Какая из этих стран организовала кибератаку, неизвестно.

Хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" по меньшей мере несколько недель", - пишет агентство.

Разведывательные органы всех 5 стран отказались от комментариев.

Источники издания предполагают, что хакеры искали техническую информацию о том, как "Яндекс" проверяет подлинность учетных записей пользователей. Эти данные могли бы помочь им выдать себя за пользователей "Яндекса" и получать доступ к их личным сообщениям.

Отмечается, что целью атаки была группа разработчиков российского поисковика.

В "Яндексе" подтвердили попытки взлома, не уточнив их источник. Компания заявила, что атаку нейтрализовали в самом начале, до причинения вреда.

"Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", - заявили в пресс-службе поисковика.

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Темы: интернет Росcия


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