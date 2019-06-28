В ЄС проведуть "військові ігри" для підготовки до кібератак Росії і Китаю

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П'ятниця, 28 червня 2019, 04:44

Фінляндія, яка 1 липня бере на себе головування в ЄС, має намір провести "військові ігри" для підготовки політиків країн-членів Євросоюзу до протидії кібератакам з боку РФ і Китаю.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що спеціальні заняття, на яких чиновники будуть відпрацьовувати сценарії захисту, пройдуть в Гельсінкі у липні та вересні з міністрами внутрішніх справ і фінансів країн ЄС.

"Ми хочемо, щоб ЄС та держави-члени зміцнювали свої можливості для запобігання та реагування. Військові та цивільні органи влади можуть у кризовий момент зробити лише те, до чого вони були підготовлені", - заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, пояснюючи необхдність проведення навчань.

У 2017 році міністри оборони ЄС взяли участь у першій сесії кібертренувань, під час якої вони відповідали на імітацію хакерської атаки на одну з військових місій блоку за кордоном.

Видання нагадує, що Фінляндія визначила питання кібербезпеки одним із своїх пріоритетів протягом шестимісячного головування в ЄС.

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Теми: ЄС хакери Росія Китай


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