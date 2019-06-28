В ЕС проведут "военные игры" для подготовки к кибератакам России и Китая

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Пятница, 28 июня 2019, 04:44

Финляндия, которая 1 июля берет на себя председательство в ЕС, намерена провести "военные игры" для подготовки политиков стран-членов Евросоюза к противодействию кибератакам со стороны РФ и Китая.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что специальные занятия, на которых чиновники будут отрабатывать сценарии защиты, пройдут в Хельсинки в июле и сентябре с министрами внутренних дел и финансов стран ЕС.

"Мы хотим, чтобы ЕС и государства-члены укрепляли свои возможности для предотвращения и реагирования. Военные и гражданские органы власти могут в кризисный момент сделать только то, к чему они были подготовлены", - заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, объясняя необходимость проведения учений.

В 2017 году министры обороны ЕС приняли участие в первой сессии кибертренировок, во время которой они отвечали на имитацию хакрской атаки на одну из военных миссий блока за рубежом.

Издание напоминает, что Финляндия определила вопросы кибербезопасности одним из своих приоритетов в течение шестимесячного председательства в ЕС.

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Темы: ЕС хакеры Росcия Китай


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